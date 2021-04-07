Benim Adım Melek final mi yapıyor? Benim adım Melek ne zaman final yapacak? Benim adım Melek son bölümde neler oldu?
Benim Adım Melek final mi yapacak? Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek final tarihi açıklandı iddiaları sonrasında dizinin final bölümünde neler olacağı çok merakla araştırılmaya başlandı. Peki dizinin final bölümünde neler olacak? Benim Adım Melek final mi yapıyor? Benim adım Melek ne zaman final yapacak? Benim adım Melek son bölümde neler oldu?
Benim Adım Melek final mi yapacak? Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek final tarihi açıklandı iddiaları sonrasında dizinin final bölümünde neler olacağı çok merakla araştırılmaya başlandı… Peki dizinin final bölümünde neler olacak? Benim adım Melek son bölümde neler oldu?
BENİM ADIM MELEK FİNAL Mİ YAPIYOR?
Benim Adım Melek dizisinin final bölümü şu sıralar çok merak ediliyor. Final yapacak iddialarının ortaya atıldığı dizi için henüz herhangi bir net tarih verilmiş olmasa da finalde neler olacağı Geçtiğimiz günlerde paylaşılmaya başlanmıştı. Melek'in artık iyice iyileşmesi bunu da Alpay tarafından sağlaması herkesi şaşırtırken, Melek'in tekrardan eski hayatından dönme çabaları ailede adeta bayram havası ettirmişti. Yani tekrardan hayata dönen Melek için ikinci bahar başlamış olarak dizi final yapacak. Alpay'ın amacı Halil ve Melek'i ayırmak için yaptığı planlarda Melek'e verdiği iliği kullanacak ancak Benim Adım Melek dizisinin final bölümünde Alpay iyi bir insan olacak.
BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zümrüt'ün yokluğunda derbeder olan Cumali sonunda Zümrüt'üne kavuşur. Ömer, Zümrüt'ün dönüşüne sevinse de konaktan ayrılma kararının arkasında durur. Ama Defne, Ömer'in bu kararının karşısındadır. Karı koca arasındaki bu fikir ayrılığında Ömer geri adım atacak mı yoksa Ömer ve Defne arasında yeni bir kriz bizi mi bekliyor? Halil yeniden nikah günü alır. Haberi alan Zümrüt bağ evine gidip hazırlıklara başlar. İkra ve Kerem, buldukları ipuçları ile Zeynel'in kapısına dayanırlar. İkra'nın abisi gerçekten o mudur? Düğün arifesinde öldü bildikleri kardeşler kavuşacak mıdır yoksa ortalık daha da mı karışacaktır? Mecburen Adana'ya yerleşen Alpay'ın aklı Antep'te kalmıştır. Ne yapıp edip dönmeyi düşünse de Kenan işini sağlama almıştır. Herkes mutluluğa doğru yol alırken Seyran, Gülce'nin yokluğunda perişandır. Mithat karısının haline dayanamaz ve bu işi çözmeyi aklına koyar. Zeynel'in nikah şahitliğini yapan Kenan, düğün yemeğinde Vildan'la aynı masada oturma hayalleri kursa da Zümrüt ve Halil buna izin verecekler midir?
BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE!
BENİM ADIM MELEK DİZİSİNİN KONUSU
Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.