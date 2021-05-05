Benim Adım Melek canlı izle! TRT1 Benim Adım Melek 64. bölüm canlı izle! 5 MayısBenim Adım Melek full HD canlı izle!

TRT1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 63. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü canlı olarak izlemek için haberimizdeki linkten yararlanabilirsiniz. Peki, Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek TRT1 canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm full HD canlı izle! Benim Adım Melek tek parça izle! Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm full HD canlı izle! Benim Adım Melek tek parça izle! Benim Adım Melek son bölümde neler oldu?

TRT1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 63. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü canlı olarak izlemek için haberimizdeki linkten yararlanabilirsiniz. Peki, Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek TRT1 canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm full HD canlı izle! Benim Adım Melek tek parça izle! Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm full HD canlı izle! Benim Adım Melek tek parça izle! Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek canlı izle! TRT1 Benim Adım Melek 64. bölüm canlı izle! Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek full HD canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

BENİM ADIM MELEK 64. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek babasının Kerem'i ikna etmesini ister ancak Seyitali Kerem'in arkasında duracağını söyler. Bir arada yeni bir hayata başlamak için çocuklarıyla Almanya'dan dönen Melek, Kerem'in gidecek olmasıyla perişan olur. Defne mektupta yazanlara istinaden Vildan ile Kenan hakkında konuşmaya çalışır. Ancak sağlamda olduğunu düşündüğü mektup Şirhan konak içinde el değiştirir. Mektup şimdi, kimin elindedir? Kenan'ın Vildan'a olan aşkını Şirhanlar öğrenecek mi?

Ne Alpay'dan ne de İdris'ten haber olan Funda, Alpay'ın bütün mal varlıklarını elden çıkarmasıyla sokakta kalır.

Öfkeyle Kenan'ın kapısına dayanan Funda, alt katta kendisini öldü sanan Alpay'ın varlığından habersiz yardım ister. Kenan Alpay'a ayrı Funda'ya ayrı oynadığı oyun sonucunda istediği intikamı almak üzeredir. Ortak han sakinlerine verdiği sözü tutacak ve başlarına bela ettiği Alpay'ı yok edecektir. Kerem'in Almanya'ya gideceğini öğrenen Kenan, ona mani olmak için kendi canına rağmen planlarını hızlandırmaya karar verir.

Karadağ konakta kerem için son akşam yemeği hazırlanırken, Kenan da sabaha karşı yola çıkacağını söylediği Alpay için son yemeğini hazırlamaktadır. Alpay Funda'nın son anda ölümden kurtulduğuna inanmış, ertesi sabah hür bir insan olarak uyanacağı hayaliyle, ölümü olacak yemeğe hazırlanır…

Aylarca başka ellerde dolanan Kenan'ın yazdığı mektuplar nihayetinde sahibine ulaşır. Vildan kendisine yazılan derin aşkın cümlelerini okurken odaya giren Ömer de bu aşkın tanığı olur. Öfkeden deliye dönen Ömer Kenan'a hesap sormak için konaktan fırlar gider..

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE!

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!