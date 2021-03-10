Benim Adım Melek canlı izle! TRT 1 Benim Adım Melek 56. yeni bölüm canlı izle! Benim Adım Melek son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek bugün başlıyor. Benim Adım Melek canlı izle! TRT 1 Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izleme linki! Benim Adım Melek 56. bölüm canlı izle! Benim Adım Melek 56. bölümde neler olacak?

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BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek bugün 10 Mart Çarşamba 56. bölümü ile ekranlara geldi. Benim Adım Melek 57. bölüm fragmanı yayınlandı!

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Defne'yi konağa geri getirmeye çalışan Zümrüt tam başaracakken olan biteni öğrenen Ömer'in verdiği karar her şeyi içinden çıkılmaz bir hale sokacak.

Herkes Alpay ölecek mi diye korkuyla beklerlerken sonunda iyi haber gelir. Alpay uyanır. Ancak Halil'in hapisten kurtulması Alpay'ın vereceği ifadeye bağlıdır. Kenan Vildan ile karşılaşır ve sonunda onunla konuşur. Bu konuşmadan sonra Kenan, kendisini aşkla beklediğini sandığı Vildan'ın mektuplardan haberi bile olmadığını öğrenebilecek midir? Şirhanlar ve Karadağlar Alpay'ı ifade konusunda ikna etmeye çalışırken yalnız değillerdir. Kenan da Alpay'ı sıkıştırır. Her attığı adımda karşısında Kenan'ı bulmaktan sıkılan Alpay, Kenan'dan kurtulmak için nasıl bir plan yapacak? Cumali, Seyitali ve Kerem birbirlerinden habersiz Alpay'ı ifade konusunda ikna etmek için konuşmaya giderler. Hangisinin söyledikleri Alpay'ın kararında etkili olacak?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan