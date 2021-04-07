Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek TRT1 canlı izle! Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek full HD canlı izle!

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BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cumali, oğlu Halil 'i kara kara düşündüren gerçeği sonunda öğrenir. Cumali'nin öğrendikleri Halil gibi onu da çıkmaza sokar. Seyitali, Cumali'nin peşini bırakmaz. Halil ve Alpay arasındaki gerginliği ve Cumali'nin bu dertli hallerini anlamaya çalışır. Cumali, kendisini ve Şirhanları kurtarabilecek bir çözüm bulabilecek mi? Bir yandan Melek, bir yandan Seyitali, Halil'den açıklama beklemektedir. Halil sessizliğini bozacak mı?

Mithat, Seyran'ın onun hakkındaki fikirlerini öğrenmenin peşindedir. İkra ve Kerem abisini bulmak için Halfeti yollarındadır. Mehmet'in evinde bir ipucu ararlar. İkra'yı abisine kavuşturabilecek bir iz bulabilecekler mi?

Zümrüt konağın hanımının kim olduğunu herkese hatırlatmaya kararlıdır. Defne ve Vildan ile girdiği güç savaşını kazanabilecek midir?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK CANLI İZLE (20.00)

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE!

