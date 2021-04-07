Benim Adım Melek bitecek mi, final mi yapacak, 3. sezon gelecek mi? Benim Adım Melek final bölümü olacak mı, ne zaman?

Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek final yapması ile gündeme geldi. Yeni yayınlanan 60. bölümde başrol oyuncuların evlenmesiyle birlikte dizi final mi yapacak, bitecek mi soruları sorulmaya başlandı. Peki, Benim Adım Melek bitiyor mu, final mi olacak, 3. sezon gelecek mi?

Benim Adım Melek bitecek mi, final mi yapacak? Benim Adım Melek neden bitiyor, yeni sezon olacak mı? Benim Adım Melek 3. sezonu ekranlara gelecek mi? Benim Adım Melek sezon finali ne zaman? Detaylar haberimizde.

BENİM ADIM MELEK BİTECEK Mİ, FİNAL Mİ YAPACAK?

Benim Adım Melek bugün yayınlanacak olan bölümde başrol karakterler evlenecek. Bunun ardından seyirciler Benim Adım Melek bitecek mi, final mi yapacak gibi soruların cevaplarını merak ediyor.

Benim Adım Melek dizisi ile ilgili final yapacak mı, bitecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat yayın akışına göre dizi bugün final yapmayacak yani dizinin haftaya yeni bölümleri de olacaktır. Ayrıca dizinin 3. sezonu olacak mı henüz o da bilinmiyor. Dizi ile ilgili gelişmeler geldiğinde haberimizde ekleyeceğiz.

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan