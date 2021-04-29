Benim Adım Melek 64. bölüm fragmanı yayınlandı! TRT1 Benim Adım Melek dizisinin 64. bölüm özeti ! Benim Adım Melek 63. bölüm izle

! TRT1 dizilerinin sevilen dizileri arasında yer alan Benim Adım Melek, 63. bölümü ile ekranlara geldi. Geçen akşam yayınlanacak olan bölümde yaşanacaklar fragmanlara yansıdı. Benim Adım Melek 64. bölüm fragmanı yayınlandı! TRT1 Benim Adım Melek dizisinin 63. bölüm özeti! Benim Adım Melek 64. bölüm fragmanı izle! İşte 63. bölüm!

Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin yer aldığı Benim Adım Melek, anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurguluyor. TRT1 dizilerinin sevilen dizileri arasında yer alan Benim Adım Melek, bu akşam 64. bölümü ile ekranlara geliyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde yaşanacaklar fragmanlara yansıdı. Benim Adım Melek 64. bölüm fragmanı yayınlandı! TRT1 Benim Adım Melek dizisinin 63. bölüm özeti !Benim Adım Melek 64. bölüm fragmanı izle! İşte 64. bölüm ve fragmanı!

BENİM ADIM MELEK 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Benim Adım Melek dizisi TRT 1 ekranlarında geçen akşam 63. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 63. bölümün ardından şimdi de Benim Adım Melek 64. bölüm için araştırmalarına başladılar. Benim Adım Melek 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Benim Adım Melek 64. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Benim Adım Melek 64. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

BENİM ADIM MELEK 63. BÖLÜM İZLE!

TRT1 BENİM ADIM MELEK DİZİSİNİN 63. BÖLÜM ÖZETİ!

Alpay yakalanma korkusu yaşarken, Kenan Halil'i ikna etmeyi başarır. Olayların kontrolden çıkmasına izin vermeyen Kenan, bir yandan handakileri ve Halil'i Alpay'ı aradığına ikna ederken, öte yandan Alpay'ı bu beladan kurtaracağı yalanı sürdürür. Alpay kurtulma umuduyla aç susuz kilitli odalarda beklerken, Kenan elindeki avucundaki her şeyi aldığı Funda'yı sokağa atma planları yapar. Funda'nın şikayetini, çekmesi üstüne Kerem hapisten çıkar ancak içindeki öfke bir nebze azalmaz.

Melek ve Seyitali, Kerem için endişelenmekte, onun başına iş açmasından korkmaktadır. Kerem herkesin gözünde gördüğü bu endişeden ve içindeki acıdan kaçmak için verdiği kararla ailesini bir kez daha üzer.

Şirhan konakta ise Defne ve Ömer tayin krizini aşamaz. Defne, tüm yaşananlardan sonra Ömer'in ondan utandığını ve bu yüzden gitmek istediğini düşünür. Ömer kendini Defne'ye doğru bir şekilde anlatabilecek mi? Çift krizi aşabilecek mi? Defne ve Kadriye kolları sıvar ve tam gaz dükkanlarında çalışmaya başlar. Dükkanın satıldığını öğrenen Funda, Kenan'ın eline geçmesin diye Vildan'ın ağzından yazdığı mektupları almaya gider. Ancak mektuplardan biri Defne'nin eline geçer ve yazılanları okuyan Defne şoke olur. Mektubun gizemini çözmeye karar veren Defne çok daha büyük sorunlara sebep olacağından habersizdir.