Benim Adım Melek 61. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 60. bölüm izle
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Benim Adım Melek 61. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 60. bölüm izle

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Benim Adım Melek 61. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 60. bölüm izle

Benim Adım Melek 61. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek dizisinin 60. bölümün ardından Benim Adım Melek 61. bölüm fragmanı da yayınlandı. TRT 1'de yayınlanan Benim Adım Melek 61. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 60. bölüm izle

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BENİM ADIM MELEK 60. BÖLÜM FULL İZLE!

BENİM ADIM MELEK 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BENİM ADIM MELEK 61. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynel yeni kavuştuğu kardeşini, Kerem de duygularını söyleyemediği İkra'sını kaybetmiştir. Bu cinayete tanık olan Mithat ise aldığı darbeler sonucu çok kan kaybetmiş hastanede, hayat mücadelesi vermektedir. Herkes bir yandan yaşanan acıyla kahrolurken diğer yandan onlara bunu yaşatanın kim olduğunu bulmaya çalışır. Öfkesine yenilen Alpay daha yaptığını idrak edememişken Kenan tarafından olay yerinden kaçırılır. Alpay işlediği cinayetten pişman, aklını yitirecek haldeyken Kenan ona yardım edeceğini söyleyerek herkesten saklar. Acaba Kenan'ın gerçek niyeti kardeşim dediği Alpay'a yardım etmek midir yoksa arkasından çevirdiği işlerin hesabını sormak mıdır? Melek ve Halil, hastane ve karakol arası mekik dokurken bir yandan da suçlunun yakalanması için uğraşır. Funda ise her şeyden habersiz Alpay'ın yolunu gözler. Alpay'a ulaşamadıkça Kenan'ı sıkıştırır. Bütün bunlar yetmez gibi, Şirhan konağında da başka bir deprem olur. Ömer'in öfkeyle verdiği karar ayağına dolanırken Şirhanlar bu defa Defne'nin yanında durur. Kerem içini yakan acıyla nasıl baş edeceğini bilemezken, İkra'nın katilinin babası olduğunu duyar. Kenan Alpay'ı ele verecek mi? Babasının katil olduğunu öğrenen Kerem'i kim durduracak?

BENİM ADIM MELEK 60. BÖLÜMDE NE OLDU?

Melek ve Halil hayal ettikleri mutlu sona kavuşacaklardır. İki ailenin de beklediği gün gelmiş, heyecanla ve mutlulukla son hazırlıklar yapılır. Cumali ve Seyitali'nin dünür olma mutluluğu telaşlarından okunur. Defne ve Ömer de dedelerine bu mutlu günde yardım ederler. Adana'daki Alpay Halil tarafından yollanan davetiyenin öfkesini kusacak yer arar. Funda'nın engellemeye çalışması işe yaramaz ve soluğu Antep'te alır. Kenan çarşıda Vildan ile karşılaşır. Vildan'ın düğün alışverişi için yaptığı listeyi ele geçiren Kenan, listedeki yazıyı görünce beyninden vurulmuşa döner. Kenan'ın içine şüphe tohumları ekilmiştir. Alışveriş listesini yazan Vildan'sa, mektupları yazan kimdir? Melek ve Halil'i handaki yemeğe bekleyen iki ailenin sevincine Alpay yine gölge olur. İki aileyi bekleyen kötü sürpriz nedir?

BENİM ADIM MELEK DİZİSİNİN KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü

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