Benim Adım Melek 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 59. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

Benim Adım Melek 2. sezona bomba gibi başladı. Reytinglerde yüksek sıralara çıkan Benim Adım Melek dizisi heyecanla bekleniyor. Peki Benim Adım Melek 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 59. bölüm canlı izle! Benim Adım Melek konusu nedir?

TRT 1'in sevilen yapımlarından birisi de Benim Adım Melek dizisidir. Benim Adım Melek 59. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 60. bölüm fragmanı çıktı mı? Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek oyuncuları kimlerdir?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek bugün 31 Mart Çarşamba 59. bölümü ile ekranlara geldi. Benim Adım Melek 60. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM ADIM MELEK 59. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zümrüt'ün yokluğunda derbeder olan Cumali sonunda Zümrüt'üne kavuşur. Ömer, Zümrüt'ün dönüşüne sevinse de konaktan ayrılma kararının arkasında durur. Ama Defne, Ömer'in bu kararının karşısındadır. Karı koca arasındaki bu fikir ayrılığında Ömer geri adım atacak mı yoksa Ömer ve Defne arasında yeni bir kriz bizi mi bekliyor? Halil yeniden nikah günü alır. Haberi alan Zümrüt bağ evine gidip hazırlıklara başlar. İkra ve Kerem, buldukları ipuçları ile Zeynel'in kapısına dayanırlar. İkra'nın abisi gerçekten o mudur? Düğün arifesinde öldü bildikleri kardeşler kavuşacak mıdır yoksa ortalık daha da mı karışacaktır? Mecburen Adana'ya yerleşen Alpay'ın aklı Antep'te kalmıştır. Ne yapıp edip dönmeyi düşünse de Kenan işini sağlama almıştır. Herkes mutluluğa doğru yol alırken Seyran, Gülce'nin yokluğunda perişandır. Mithat karısının haline dayanamaz ve bu işi çözmeyi aklına koyar. Zeynel'in nikah şahitliğini yapan Kenan, düğün yemeğinde Vildan'la aynı masada oturma hayalleri kursa da Zümrüt ve Halil buna izin verecekler midir?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...



BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Mithat ve Seyran, Gülce'nin babası ile gittiği haberiyle yıkılırlar. Mithat, avukat İhsan'dan yardım ister ama ne Gülce'den ne de Erdal'dan bir iz yoktur. Zümrüt'ü Halfeti'de bulacağını düşünen Cumali yanına Seyitali'yi de alarak yola çıkar. Cumali, Zümrütsüz perişanken Defne de olanlardan dolayı kendisini suçlar. Ömer, karısı Defne'nin arkasında durur ve onu destekler. Kenan, çukura attığı Alpay'ı ölüme doğru gönderirken Funda öyle bir şey der ki Kenan'ın son anda kafası karışır. Ama ne olursa olsun Alpay, Kenan'dan kurtulamayacaktır. Kenan, Alpay ve Funda'ya ne ceza kesecek?

İkra yuva özlemi ile abisini aramaya devam eder. Kerem Mardin'de İkra'nın abisini bulmaya gitmek için hazırdır. İkra'nın abisi gerçekten Mardin'de midir? Konağı terk eden Ömer ve Defne, Zümrüt'ün gidişinden sonra konağa dönecek mi?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan