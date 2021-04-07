Benim Adım Melek 60. Bölüm fragmanı izle! TRT1 Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 59. bölüm izle

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BENİM ADIM MELEK 59. bölüm FULL İZLE!

Benim Adım Melek dizisi TRT1 ekranlarında 59. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 59. bölümün ardından şimdi de Benim Adım Melek 60. bölüm için araştırmalarına başladılar. Benim Adım Melek 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Benim Adım Melek 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 60. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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BENİM ADIM MELEK 59. BÖLÜM İZLE

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BENİM ADIM MELEK 60. BÖLÜM ÖZETİ

Melek ve Halil hayal ettikleri mutlu sona kavuşacaklardır. İki ailenin de beklediği gün gelmiş, heyecanla ve mutlulukla son hazırlıklar yapılır. Cumali ve Seyitali'nin dünür olma mutluluğu telaşlarından okunur. Defne ve Ömer de dedelerine bu mutlu günde yardım ederler. Adana'daki Alpay Halil tarafından yollanan davetiyenin öfkesini kusacak yer arar. Funda'nın engellemeye çalışması işe yaramaz ve soluğu Antep'te alır. Kenan çarşıda Vildan ile karşılaşır. Vildan'ın düğün alışverişi için yaptığı listeyi ele geçiren Kenan, listedeki yazıyı görünce beyninden vurulmuşa döner. Kenan'ın içine şüphe tohumları ekilmiştir. Alışveriş listesini yazan Vildan'sa, mektupları yazan kimdir? Melek ve Halil'i handaki yemeğe bekleyen iki ailenin sevincine Alpay yine gölge olur. İki aileyi bekleyen kötü sürpriz nedir?

BENİM ADIM MELEK 59. BÖLÜMDE NE OLDU?

Zümrüt'ün yokluğunda derbeder olan Cumali sonunda Zümrüt'üne kavuşur. Ömer, Zümrüt'ün dönüşüne sevinse de konaktan ayrılma kararının arkasında durur. Ama Defne, Ömer'in bu kararının karşısındadır. Karı koca arasındaki bu fikir ayrılığında Ömer geri adım atacak mı yoksa Ömer ve Defne arasında yeni bir kriz bizi mi bekliyor? Halil yeniden nikah günü alır. Haberi alan Zümrüt bağ evine gidip hazırlıklara başlar. İkra ve Kerem, buldukları ipuçları ile Zeynel'in kapısına dayanırlar. İkra'nın abisi gerçekten o mudur? Düğün arifesinde öldü bildikleri kardeşler kavuşacak mıdır yoksa ortalık daha da mı karışacaktır? Mecburen Adana'ya yerleşen Alpay'ın aklı Antep'te kalmıştır. Ne yapıp edip dönmeyi düşünse de Kenan işini sağlama almıştır. Herkes mutluluğa doğru yol alırken Seyran, Gülce'nin yokluğunda perişandır. Mithat karısının haline dayanamaz ve bu işi çözmeyi aklına koyar. Zeynel'in nikah şahitliğini yapan Kenan, düğün yemeğinde Vildan'la aynı masada oturma hayalleri kursa da Zümrüt ve Halil buna izin verecekler midir?

BENİM ADIM MELEK DİZİSİNİN KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.