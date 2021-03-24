Benim Adım Melek 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 58. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

Benim Adım Melek 2. sezona bomba gibi başladı. Reytinglerde yüksek sıralara çıkan Benim Adım Melek dizisi heyecanla bekleniyor. Peki Benim Adım Melek 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 58. bölüm canlı izle! Benim Adım Melek konusu nedir?

TRT 1'in sevilen yapımlarından birisi de Benim Adım Melek dizisidir. Benim Adım Melek 58. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 59. bölüm fragmanı çıktı mı? Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek oyuncuları kimlerdir?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK 59. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek bugün 24 Mart Çarşamba 58. bölümü ile ekranlara geldi. Benim Adım Melek 58. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM ADIM MELEK 58. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mithat ve Seyran, Gülce'nin babası ile gittiği haberiyle yıkılırlar. Mithat, avukat İhsan'dan yardım ister ama ne Gülce'den ne de Erdal'dan bir iz yoktur. Zümrüt'ü Halfeti'de bulacağını düşünen Cumali yanına Seyitali'yi de alarak yola çıkar. Cumali, Zümrütsüz perişanken Defne de olanlardan dolayı kendisini suçlar. Ömer, karısı Defne'nin arkasında durur ve onu destekler. Kenan, çukura attığı Alpay'ı ölüme doğru gönderirken Funda öyle bir şey der ki Kenan'ın son anda kafası karışır. Ama ne olursa olsun Alpay, Kenan'dan kurtulamayacaktır. Kenan, Alpay ve Funda'ya ne ceza kesecek?

İkra yuva özlemi ile abisini aramaya devam eder. Kerem Mardin'de İkra'nın abisini bulmaya gitmek için hazırdır. İkra'nın abisi gerçekten Mardin'de midir? Konağı terk eden Ömer ve Defne, Zümrüt'ün gidişinden sonra konağa dönecek mi?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Alpay taburcu olmuştur. Seyitali, Halil'i hapisten çıkaracak ifadeyi vermesi durumunda Alpay'a konağın tapusunu devretmekte kararlıdır. Cumali, Seyitali'nin bir şeyler çevirdiğini anlar. Alpay, Seyitali ile yaptığı anlaşmaya engel olmaması için ortadan kaldırmaya karar verdiği Kenan'ı, karşısında görünce ne yapacağını bilemez. Ortadan bir anda kaybolan İdris'in hayatından endişe eden Alpay çareyi kaçmakta bulur. Alpay yaptığı planla Kenan'ın gazabından kurtulacak mı yoksa ava giderken avlanacak mı? Alpay'ın verdiği ifade Halil'i hapisten kurtarmaya yetecek mi?

Ömer Defne ile birlikte Karadağ konağında kalmaya kararlıdır ancak bunu ailelere nasıl söyleyeceklerini bilemezler. Zeynel nişanlısı Ünzile'ye verdiği sözü sonunda tutar. Halfeti'ye doğru yola çıkarlar. Ama Beyhan çifte kumruları yalnız göndermez ve Kerem ile İkra'yı da peşlerine takar. Bu Kerem ile İkra'nın yakınlaşmasına sebep olur.

Zümrüt olanı biteni gizlemeye ve anlayışlı babaanne rolünü sürdürmeye devam etse de Defne'yi kovduğu gerçeğini saklayamaz. Gerçeği öğrenen Vildan ve Cumali'nin tepkilerinden sonra Zümrüt nasıl bir karar verecek? Ailelerinin yaşadığı acılara birbirlerine sarılarak destek olan Mithat ve Seyran'ı bekleyen kötü sürpriz ne?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan