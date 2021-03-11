Benim Adım Melek 57. bölüm izle! TRT 1 Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 57. bölüm izle

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BENİM ADIM MELEK57. BÖLÜM FULL İZLE!

Benim Adım Melek dizisi TRT 1 ekranlarında 56. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 16. bölümün ardından şimdi de Benim Adım Melek 57. bölüm için araştırmalarına başladılar. Benim Adım Melek 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Benim Adım Melek 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 57. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BENİM ADIM MELEK 55. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Melek'in Karadağ konakta herkesin içinde evlenmeyeceğini söylemesi iki aile arasına bomba gibi düşer. Kadriye'nin ad koyma töreni dağılırken, herkes cevabını aradığı sorularla konağına çekilir. En güzel günü yine Melek yüzünden yarım kalan Kadriye, acısını Mahmut'tan çıkarır. Melek'in sözleşmeyi öğrenmesinin verdiği üzüntüye bir de Halil'in hapse girmesi eklenir. Alpay, hastanede yaşam mücadelesi verirken Halil de tutuklanmıştır. Halil'in tutuklanması iki ailenin arasını yeniden açacak mı? Acı haberi alan Defne ve Ömer balayını bırakıp geri dönerler. Zümrüt'ün Defne'ye baskıları daha da artar. Ömer ve Defne'nin evliliği, iki ailenin yaşadığı acıya dayanabilecek mi? Funda, tapuya gelmeyen Alpay'ın gerçek niyetini öğrenince ne yapacak? Vildan, olan biten için Kenan'ı arayıp hesap sorar. Kenan duydukları karşısında ne yapacak? Alpay'ın belalarından kurtulmak için yok olmasını isterken, şimdi yaşaması için dua eden iki aile Halil'i kurtarabilecek mi?

BENİM ADIM MELEK 56. BÖLÜM İZLE

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BENİM ADIM MELEK DİZİSİNİN KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.