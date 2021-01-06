Benim Adım Melek 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 47. bölüm izle! Benim Adım Melek son bölümde ne oldu?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek, bugün 47. bölümüyle ekranların karşısına geliyor. TRT1 Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? merak eden izleyiciler yazımızdan ulaşabilirler. Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 48. bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan bir dizi. Dizi, ana karakter Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. Dizinin baş rollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi yer alıyor.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karadağlar ve Defne, Zümrüt'ün yüzüğü getirmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşarlar… Kadriye Hatice'nin haklı çıktığını söylemektedir. Kerem ve Emre, görüntüleri isteyen hoca karşısında ne yapacaktır? Ömer, Zümrüt'ün sakladığı kayıp olan defterin peşine düşer. Melek, Defne'yi sakinleştirmeye çalışsa da Defne yerinde duramaz haldedir. Yüzüğün atılma sebebi olarak gördüğü Gülşad'la karşılaşan Defne ona hesap sorar.

Kenan ve Alpay'ın arası iyice gerilmeye başlamıştır. Kenan, Alpay'ın yaptıkları karşısında nasıl bir karar alır? Nefise aldığı hangi haber karşısında yıkılır? Kerem, Sami'den kurtulduğunu düşünürken, Sami son bir hamle yapar. Bu hamle karşısında Kerem kendisini hiç ummadığı bir durumun içinde bulur. Defne, Ömer'le ilişkilerini yeniden kurduğunu düşünürken hiç beklenmediği bir durumla karşı karşıya kalır. Seyit Ali Antep'e döndüğünde Cumali'ye emanet ettiği, darmadağınık olan durumlar karşısında ne yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bu akşam ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü izleyicilerde merak ve hüzün uyandırdı. Melek'in hastanedeki hali, çocuklar ve sevenleri, yasa boğuldu. Seyirciler önümüzdeki bölüm Benim Adım Melek'te ne olacak? Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? merak etmeye başladı. Benim Adım Melek 48. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı!