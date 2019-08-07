Bengü, kızı Zeynep'le ilk karesini paylaştı
Çiçeği burnunda anne-baba Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, kızları Zeynep'le ilk fotoğraflarını paylaştılar.
Geride bıraktığımız gün kızı Zeynep'i kucağına alan ve annelik duygusunu tadan Bengü'den ilk paylaşım geldi.
"DÜNYAMIZA HOŞ GELDİN KIZIM"
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Bengü, sosyal medya hesabından kızıyla olan ilk karesini "Dünyamıza hoş geldin kızım" notuyla paylaştı.
ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI
Güzel şarkıcının duygu dolu paylaşımına ünlü birçok isimden tebrik mesajı yağdı.