: "Ben kendimi beğeniyorsam konu kapanmıştır" diyen Hadise, dergi için verdiği pozları paylaştı

07.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:13

Şarkılarındaki başarılarının yanı sıra konserlerinde giydiği kostümlerle gündeme gelen Hadise, bir dergiye kapak oldu. Çekimler için kamera karşısına geçen Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden tam not aldı.

"KİMSE KİMSEYİ BEĞENMEK ZORUNDA DEĞİL"

Dergiye röportajdan da bir kesiti fotoğraf paylaşımına yazan Hadise, "Hiçbir zaman bedenimin nasıl göründüğüyle alakalı bir korku içinde olmadım. Ayrıca kimse kimseyi beğenmek zorunda değil. Ben kendimi beğeniyorsam o noktada konu kapanıyor" dedi. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede 268 bin beğeniye ulaştı.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ CEKET GİYDİ

Hadise, dergi çekimlerinde giydiği fuşya renkli ceketiyle de günlerce konuşuldu. Ceketi içine herhangi bir şey giymeden tercih eden Hadise, "Bana doğru bak" notuyla Instagram hesabından bir video paylaşmıştı. Ünlü şarkıcının iç çamaşırsız yaptığı paylaşım ise 3.8 milyon görüntülenme almıştı.

O Ses Türkiye'de yıllardır jüri üyeliği yapan Hadise, çekimlerde giydiği dünyaca ünlü marka kıyafetleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

İşte Hadise'nin baz cesur paylaşımları...

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