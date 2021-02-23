Bella Thorne'nun skandal müstehcen klibine erişime engeli getirildi
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Bella Thorne'nun skandal müstehcen klibine erişime engeli getirildi

23.02.2021 17:28 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:45
Bella Thorne'nun skandal müstehcen klibine erişime engeli getirildi

Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla tanınan ABD'li şarkıcı Bella Thorne, yetişkin filmlerinin yıldızı Abella Danger ile müstehcen sahneleri olan bir klip yayınladı. Kullanıcıların şikayeti üzerine Youtube, klibi müstehcenlik gerekçesiyle yayından kaldırdı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri sık sık üzerine çeken Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı Bella Thorne, yetişkin filmlerinin yıldızı Abella Danger ile müstehcen sahneler içeren bir klip çekti. Danger ile aşırı cinsel içerikli sahnelere imza atan Thorne, klibini 19 Şubat'ta Youtube'dan yayınladı.

KLİP YAYINDAN KALDIRILDI

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen klip, içeriği nedeniyle kullanıcıları rahatsız edince Youtube da harekete geçti. Platform, müstehcenlik gerekçesiyle yetişkin filmlerinin yıldız isminin yer aldığı Bella Thorne'un klibini, yayından kaldırdı.

Bella Thorne'nun skandal müstehcen klibine erişime engeli getirildi

KLİBİN KALDIRILMASI SONRASI İSYAN ETTİ

Bomba etkisi yaratan klibin yayından kaldırılmasının ardından isyan eden Bella Thorne, "Videomu neden kaldırdın? Erkek sanatçıların videolarda her zaman kadınlar kalça sallıyor? Biz neden yapamayız? Kadına yönelik sansürün sona ermesi gerekiyor! Buna karşı savaşmayı asla bırakmayacağım." ifadeleri kullandı.

Bella Thorne'nun skandal müstehcen klibine erişime engeli getirildi
Bella Thorne'nun skandal müstehcen klibine erişime engeli getirildi
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