Bella evleniyor: Nişan yüzüğünü gösterdi
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Bella evleniyor: Nişan yüzüğünü gösterdi

Hürriyet - Haberler | Magazin
Bella evleniyor: Nişan yüzüğünü gösterdi

MUTLULUKLARI YÜZLERİNDEN OKUNUYORÇocuk denecek yaşta ün kazanan oyuncu Bella Thorne, bir süredir birlikte olduğu Benjamin Mascolo ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

MUTLULUKLARI YÜZLERİNDEN OKUNUYOR

Çocuk denecek yaşta ün kazanan oyuncu Bella Thorne, bir süredir birlikte olduğu Benjamin Mascolo ile evlilik yolunda ilk adımı attı. 23 yaşındaki oyuncu Mascolo'nun teklifine "evet" dedi. Thorne, Mascolo ile birlikte kamera çıktığı gece gezmesinde kameralar karşısına çıktı ve yüzüğünü bir kez daha gösterdi.

EL ELE GELDİLER

Bella Thorne ile Benjamin Mascolo önceki akşam Los Angeles'ta ünlü bir restoranda yemeğe gitti. Araçlarından indikleri yerde onları kalabalık bir basın mensubu ordusu bekliyordu. Gece gezmesine uygun pırıltılı giysiler içindeki Bella Thorne, maskesini de çıkardıktan sonra kameralara poz verdi. Bu arada nişan yüzüğünü de gösterdi. Mutlu çift, dana sonra el ele restorana doğru ilerledi.

NİŞANLISI DA GÖSTERİ DÜNYASINDAN

Bella Thorne'un nişanlısı Benjamin Mascolo da gösteri dünyasından. İtalyan asıllı olan Mascolo Time Is Up, Young Lust ve Graceland gibi yapımların bestecisi olarak tanınıyor. Aynı zamanda Benji ve Fede adlı müzik ikilisinin de üyelerinden biri. Bella Thorne ile Benjamin Mascolo kısa bir süredir birlikteydi. Çift buna rağmen evlilik kararı almakta tereddüt etmedi.

GENÇ YAŞTA ÜN KAZANDI

Zendaya ile önemli rollerinden birini paylaştığı Shake It Up (Haydi Çalkala) adlı yapımla tanınan Bella Thorne, birçok TV dizisi ve sinema filminde de rol aldı. Thorne, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarının büyük bir bölümünü de profesyonel bir fotoğrafçı olan annesi Tamara'ya çektiriyor.

Kaynak: Hürriyet

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