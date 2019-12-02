Belgrad Ormanı'nda rastlanan kafes mantarı, görenleri şaşırttı

02.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:13

Hafta sonunu doğada geçirmek isteyen İstanbulluların uğrak yeri olan Belgrad Ormanı'na giden vatandaşlar, ender görülen bir mantar çeşidi ile karşılaştı. Halk arasında "kafes mantarı", "yılan odası mantarı" olarak da bilinen mantar, görenleri şaşırttı.

ZEHİRLİ OLABİLİR

Uzmanlar "Clathrus Ruber" isimli mantarın genelde sonbahar aylarında görüldüğüne ve zehirli olabileceğine dikkat çekti. Bu çeşit mantarların kokmuş et mantarları grubunda yer aldığını belirten uzmanlar, "Clathrus Ruber" mantarının sinekleri üzerine çekmek için leş gibi koktuğunu belirtti.

Kaynak: İHA