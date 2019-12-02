Belgrad Ormanı'nda rastlanan kafes mantarı, görenleri şaşırttı
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Belgrad Ormanı'nda rastlanan kafes mantarı, görenleri şaşırttı

Hafta sonunda Belgrad Ormanı'na giden ziyaretçiler, nadir görülen bir mantar çeşidiyle karşılaştı. Pembe rengi ile dikkat çeken kafes mantarı, ziyaretçileri oldukça şaşırttı. Uzmanlar söz konusu mantarın zehirli olabileceğine dikkat çekti.

02.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:13
Belgrad Ormanı'nda rastlanan kafes mantarı, görenleri şaşırttı

Hafta sonunu doğada geçirmek isteyen İstanbulluların uğrak yeri olan Belgrad Ormanı'na giden vatandaşlar, ender görülen bir mantar çeşidi ile karşılaştı. Halk arasında "kafes mantarı", "yılan odası mantarı" olarak da bilinen mantar, görenleri şaşırttı.

ZEHİRLİ OLABİLİR

Uzmanlar "Clathrus Ruber" isimli mantarın genelde sonbahar aylarında görüldüğüne ve zehirli olabileceğine dikkat çekti. Bu çeşit mantarların kokmuş et mantarları grubunda yer aldığını belirten uzmanlar, "Clathrus Ruber" mantarının sinekleri üzerine çekmek için leş gibi koktuğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Belgrad Ormanı'nda rastlanan kafes mantarı, görenleri şaşırttı
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