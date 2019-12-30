: Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu

30.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:26

Son zamanlarda sosyal medyada belediye hesaplarının yaptığı paylaşımlar dikkat çekerken, bunların bir yenisi de Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nden geldi.

"VAR, İÇLİK"

Eskişehir'e ilk kez gideceğini belirten, 'Emre Buluj' adlı kullanıcı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Odunpazarı Belediyesi'nin hesabına, "İlk kez Eskişehir'e gidiyorum, benim için bir öneriniz var mı? Size yönlendirdiler" yazdı. Odunpazarı Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'nca yönetilen Twitter hesabından yanıt olarak, "Var, içlik" yazıldı.

BİNLERCE KEZ BEĞENİ ALDI

Belediyenin bu paylaşımı, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar paylaşıldı. Birçok kişi de paylaşımın altına esprili yorumlar yaptı.

Öte yandan Eskişehir'de hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, bu sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu.

Kaynak: DHA

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