Belediyeler, sokak dezenfeksiyonu için araç siparişine yöneldi
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Kenan Çelik, Güncel

Belediyeler, sokak dezenfeksiyonu için araç siparişine yöneldi

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe Atık Teknolojileri San. AŞ. Genel Müdürü Kenan Çelik, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde birçok belediye ile yurt dışından sokak ve caddeleri dezenfekte için çok sayıda sipariş aldıklarını belirterek, "Önceliğimiz ülkemizin taleplerini karşılamak.

15.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:07
Belediyeler, sokak dezenfeksiyonu için araç siparişine yöneldi

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe Atık Teknolojileri San. AŞ. Genel Müdürü Kenan Çelik, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde birçok belediye ile yurt dışından sokak ve caddeleri dezenfekte için çok sayıda sipariş aldıklarını belirterek, "Önceliğimiz ülkemizin taleplerini karşılamak. Yeni geliştirdiğimiz 'mikronsis sis makinesini' haftada 50 adet üretmeyi öngörürken şu anda gelen siparişlerle kapasitemizi haftada 150 adete çıkarmaya zorluyoruz. Ayrıca Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Rusya'dan gelen taleplere de yavaş yavaş cevap vermeye başladık." dedi.

Çelik, "Zoom" üzerinden video konferans yöntemiyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Belediyelerden gelen siparişlerin hızla arttığına işaret eden Çelik, "Önceliğimiz ülkemizin taleplerini karşılamak. Yeni geliştirdiğimiz 'Mikronsis sis makinesini' haftada 50 adet üretmeyi öngörürken şu anda gelen siparişlerle kapasitemizi haftada 150 adete çıkarmaya zorluyoruz. Ayrıca Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Rusya'dan gelen taleplere de yavaş yavaş cevap vermeye başladık. Bu, mevcut belediyelerin kendi parkurlarına hızla adapte edebilecekleri bir ürün." diye konuştu.

Çelik, mikronsis sis makinesinin sıfırdan yeni bir makine, araç veya teçhizat almak yerine mevcut arazöz, yol süpürme yada itfaiye aracına adapte edilerek hızlı bir şekilde montajlanabildiğini ve dakikada yaklaşık 7 litre gibi çok az bir su sarfiyatı sağladığını söyledi.

"Koronavirüs sürecinde sokak dezenfeksiyonuna yüksek etki eden araçlar geliştiriyoruz"

Kademe Atık Teknolojileri olarak çevre temizliği konusunda belediyeler için makine, araç ve ekipman üretimi yaptıklarını kaydeden Çelik, yerli ve milli üretime önem veren bir firma olarak 42 ülkeye ihracat yaptıklarını ve Endonezya'ya da üretim hattı kurmak için çalışmaya başladıklarını kaydetti.

İhracatın yanı sıra Türkiye'nin daha önceden ithal ettiği 100 milyon doları aşkın ekipmanın üretimini yaparak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Bu süreçte sokak ve cadde dezenfeksiyonuna yüksek oranda etki eden araçlar geliştiriyoruz. Dünyada ve ülkemizde hedefe yönelik makine talebi arttı, bizler de hızlı bir şekilde Ar-Ge çalışmasıyla beraber bu ürünleri ürettik ve daha da gelişmiş ürünler için çalışıyoruz. Özellikle dünyanın bu dönemde ihtiyacı olan araçlar rağbet görüyor. Mevcut uygulamaların dışında belediye parklarında bulunan su tankeri, yol süpürme araçları ve hatta itfaiye araçlarına kolaylıkla adapte edilebilecek bir ürün geliştirdik.

Koronavirüsle mücadele gösterdi ki çevre dezenfeksiyonu çok önemli. Bu bağlamda Çin'de yapılan uygulamaları yakından izliyoruz. Dünyanın değişik yerlerine ekipman gönderdiklerini izledik. Bizim avantajımız dünyanın en büyük kargo uçağına 40 adet sığabilen bu sistemlerin yerine biz bir konteynıra 40 adet sığdırıp hızlı bir şekilde gönderebiliyoruz. Gelen talepler gösteriyor ki ürünlerimizden müşterilerimiz memnun ve kapasite anlamında da bir problemimiz yok."

"Krizle mücadelenin yolu Ar-Ge'ye yatırım yapmak"

Dünyadaki birçok firmanın koronavirüsle birlikte başlayan krize hazırlıksız yakalandığına işaret eden Çelik, "Sektörde krizle başa çıkmanın yegane yolu Ar-Ge'ye yatırım yapabilmek. Sektörü ve dünyayı yakından takip ediyoruz. Görüyorum ki birçok firma benzer ekipmanlar geliştirmemiş. Bu krizle başa çıkmanın, sürdürülebilir olmanın tek çaresi Ar-Ge'ye yatırım. Geliştirdiğiniz yeni ürünler de taleplere cevap verebiliyorsa bu süreçten yara almadan çıkabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Çelik, Türkiye ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm firmaların çalışanlarına, yöneticilerine ve firma sahiplerine bu zorlu süreçte sağlıklar diliyorum. Kamu ve özel sektör bir bütün olarak bu süreçte mücadele etmeli. Devletimiz önlemler alıyor, ekonominin bu zor süreçte ayakta kalması için uygulanan destekler ümit verici." dedi.

Açıklanan ekonomik destek paketlerinin firmaların ayakta kalmasına olanak sağlayacağını kaydeden Çelik, "Devletimizin sağladığı kısmi çalışma desteği, istihdamın korunmasında büyük önem arz ediyor. Hükümetimiz 100 milyar liralık destek paketi açıkladı, ayrıca kredi borçlarının ötelenmesi var. Biz bu süreçte hiçbir çalışma arkadaşımızı işten çıkartmayı düşünmedik aksine her çalışanımızın bu süreci daha kolay atlatabilmesi için önlemler almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Belediyeler, sokak dezenfeksiyonu için araç siparişine yöneldi

Kaynak: AA

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