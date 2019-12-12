: Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı

12.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:36

Küçükçekmece'de ikamet eden vatandaşlar güne Küçükçekmece Belediyesi'nden gönderilen ilginç bir mesajla uyandı. Sabaha karşı 05.41 ile 05.48 aralığında yollanan ve İngilizce küfürlerin yer aldığı mesajları, belediyenin SMS sistemine siber saldırı düzenleyen şahısların gönderdiği ortaya çıktı. Küfürlü mesajların ardından Küçükçekmece Belediyesi bir açıklama yayımlayarak "Kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS sistemiyle ilgili bir olumsuzluk olmuştur" dedi.

İNGİLİZCE KÜFÜR ETTİLER

Vatandaşların cep telefonuna gönderilen mesajda yer alan İngilizce ifadelerin Türkçesi şu şekilde: "Çeneni kapat. g.tünü keseceğim. Güzel bir gün dilerim. Çeneni kapa ve yala. Sevgiler. Hacked by 0xf4c3."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Mesajın sosyal medyada yayılması üzerine belediyeden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "12/12/2019 05:41'de gerçekleşen SMS bildirimi kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur. Kurumumuz mevcut veri altyapısı yedi katmanlı bir güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Uluslararası ISO 27001 bilgi güvenliği standartlarının tüm koşullarını sağladığı bağımsız denetim kuruluşlarınca belgelendirilmiştir. Kurumumuz bilişim altyapısı ile korunan hiçbir kişisel verinizde kayıp veya sızıntı olmadığını tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yanan olay sosyal medyada gündem konusu oldu. Mesajı gören ve ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar bu mesajları sosyal medyada yayınlayarak olaya açıklık getirilmesini talep etti.

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

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