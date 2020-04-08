Belediye çalışanlarından sağlık çalışanlarına destek Altınordu Belediyesi personeli düzenlediği etkinlikle sağlık çalışanlarının Sağlık Haftası'nı kutladı.

Altınordu Belediyesi personeli düzenlediği etkinlikle sağlık çalışanlarının Sağlık Haftası'nı kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gece-gündüz demeden görev yapan sağlık personelleri için anlamlı bir etkinlik düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan Sağlık Haftası dolayısıyla bir araya gelen Altınordu Belediyesi idari ve saha ekipleri Altınordu sahiline açtıkları "Milletimiz Size Minnettar" ve "Altınordu Size Müteşekkir" yazılı pankartlarla sağlık çalışanlarının haftasını kutladı. Yapılan etkinlikte ayrıca tüm personel hep bir ağızdan 'Sağlık Haftanız Kutlu Olsun' ve 'Evde Kal Altınordu' mesajı verdi. Öte yandan Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından şehirde bulunan hastanelerin girişlerine asılan pankartlarla da Sağlık Haftası kutlandı."

Kaynak: AA