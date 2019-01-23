3 Yıldır İş Arayan 3 Çocuk Babası Adam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasını Kurşunladı
Kocaeli'de 3 yıldır işsiz olduğunu söyleyen 3 çocuk babası adam, Kocaeli Büyükşehir Belediye binasını kurşunladı. Binaya 5 el ateş eden ve ardından intihar girişiminde bulunan adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İzmit'te 3 yıldır işsiz olduğu öğrenilen Hızır K., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasını kurşunladı. Belediye binasına 5 el ateş eden, ardından tabancayı başına dayayarak intihar girişiminde bulunan Hızır K., gözaltına alındı.
SALDIRI SONRASI İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası otoparkına öğle saatlerinde gelen Hızır K., tabancasını çıkartarak, Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun makamının bulunduğu 5'inci kata doğru ateş açtı. Camların kırıldığı saldırıda, şans eseri yaralanan olmadı. Özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmek istediği Hızır K., tabancayı başına dayayarak intihar girişimde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin ikna çabaları sonunda Hızır K., teslim oldu.
3 YILDIR İŞSİZ OLAN ADAMIN BELEDİYEYE GİDEREK İŞ İSTEDİĞİ ÖĞRENİLDİ
3 çocuk babası Hızır K.'nin 3 yıldır işsiz olduğu, girdiği bunalım nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Hızır K.'nin zaman zaman belediyeye gelerek iş istediği de belirtildi.
Olay sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olması nedeniyle İstanbul'da düzenlenen toplantıda olduğu öğrenildi.
-
ÜLKE 16 YILDA ÇOK KALKINDI GELİŞTİ SİYASİLERLE BİR AVUÇ YANDAŞ ZENGİN OLDU HALKSA PERİŞAN HERGÜN ONLARCA CİNNET CİNAYET İNTİHAR VAR BİRDE BOLCA SURİYELİ VAR DURMAK YOK DEVAMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Helal olsun intihar edip canına kıymaktansa en iyisini yapmış bi silah olsada bende niğde de aynısını yapsam ne demişler. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. NoktaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Millet ac perisan daha ne yapacagini sasirmis halA kiriz yok guluk gulustalik hala suriyelilerin derdine dusmusler iyice batiriyorlar meleketi .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
yaptığı çok büyük yanlış ya o kurşunlardan birtanesi birine gelse yazık değilmi günah değilmi sat tabancanı al parasını karnını doyur.Doğru işsizlik var anlaşılan bu şahısın yaşı biraz var.ee tabi özel sektör 30 yaş istiyor devlet işi de kalmadı okumayana.tamam okumayana rahat iş olmasın güç gerektirsin ama gelir dağılımında çok büyük uçurum var ,mesela bir kodrolu belediye işçisi ile kadrosuzu aynı işi yapıyor ama arada 2bin tl fark var iyileştirmeler hariç bunlarda ele alınmalıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
**Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır