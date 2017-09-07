Belediye Başkanlığı Kupası Finalistleri Belli Oldu

Kavaklı Stadı'nda yapılan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Futbol Turnuvası'nda, yarı finaller heyecanın üst noktada olduğu, çekişmeli bir şekilde geçti. İlk maçta Seka Doğanspor ile Hisareyn karşı karşıya geldi. Maçtan 4-2 lik skorla galip ayrılarak finale adına yazdıran ilk takım Seka Doğanspor oldu.

İkinci finalisti belirleyen maç ise Asarköy ile Şirinköyspor arasında oynanan maçla belirlendi. Çekişmeli geçen maç sonucunda penaltılar ile 5-4 lük skorla galip gelen Asarköyspor finale adını yazdıran 2. takım olma başarısını gösterdi.

Şirinköyspor ile Hisareyn arasında 19.00'da final öncesi yapılacak olan maç ile üçüncü ve dördüncü olacak olan takım belli olacak. Seka Doğanspor - Asarköy arasındaki maç bugün saat 20.30'da oynanacak. Final maçı ile birlikte de bu seneki Belediye Başkanlığı Kupası Futbol Turnuvası Şampiyonu belli olacak. Maçlar Kavaklı Stadında 08 Eylül Cuma günü oynanacak.