Belediye Başkanı Bildik, personeline yemek yaptı Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlılar için yardım eden ve belediye içerisinde çalışan personeline yemek yaptı.

Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlılar için yardım eden ve belediye içerisinde çalışan personeline yemek yaptı. Yaptığı market alışverişinin ardından aşçı önlüğünü takarak belediye mutfağına geçen Bildik, pişirdiği yemeği personeline ikram etti. Bildik, "Belediyemiz büro personelinin dışarıda işi yok. Öğle arası dışarıda bulunmamaları ve belediye hizmetlerinin kesintisiz verilmesi için ellerimle yaptığım ve kendi cebimden karşıladığım öğle yemeğini tüm personelimize ikram ettik." diye konuştu. Kaynak: AA