BELEDİYE AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI
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BELEDİYE AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

BELEDİYE AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI
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Siverek Belediyesi, Ağustos ayı olağan meclis toplantısı iki oturumla tamamlandı.

Siverek Belediyesi, Ağustos ayı olağan meclis toplantısı iki oturumla tamamlandı.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak başkanlığında yapılan toplantının ilk oturumunda vatandaşların komisyonlara sevk edilen taleplerinin görüşmeleri yapıldı.

Yeni taleplerin de değerlendirilerek ilgili komisyonlara sevk edilmesinin ardından gündem maddeleri ele alındı.

İkinci oturumda komisyonlardan gelen kararların oylandığı meclis toplantısı, talep ve görüşlerin dile getirilmesinin ardından tamamlandı.

Katılımlarından dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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