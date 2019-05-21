Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan'ın Fotoğrafına "Ayrılsak da Beraberiz" Dercesine Öpücük Emojisi Koydu

Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz yıl aralık ayında 12 yıl süren evliliklerini sonlandırdı. Bilgin'den bugün şaşırtan bir hamle geldi. Güzel oyuncu, boşandığı eşinin paylaştığı fotoğrafa öpücük emojisi koydu.

DOSTÇA BOŞANMIŞLARDI

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, boşanırken de kimseye belli etmeden gizlice boşanmışlardı. Çift, 12 yıllık evliliklerini dostça bitirdiklerini ve görüşmeye devam edeceklerini söylemişti. Yılmaz Erdoğan ile eşi Belçim Bilgin, evliyken 2 yıldır farklı ülkelerde yaşıyordu. Belçim Bilgin oğlu Rodin ile Londra'da, Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'de yaşamını sürdürüyordu.