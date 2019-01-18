Belçika'da Sokak Ortasında Başörtülü Kadına Yapılan Irkçı Saldırı Kameralara Yansıdı

Avrupa'nın göbeği Belçika'da başörtülü bir kadın, sokak ortasında ırkçı saldırıya uğradı.

Yılbaşından önce çekilen görüntülerde, kızı ile alışverişten dönen başörtülü bir kadın kaldırımda yürürken, karşılarından gelen kapüşonlu bir kişinin saldırısına uğradı.

YUMRUK ATIP KAÇTI

Kapüşonlu saldırgan, karşılarından gelen kadına yavaşça yaklaşıp hiç beklemediği anda yumruk atıp kaçtı. Kadın bir süre olaya anlam veremedi daha sonra yere yığılıp kaldı.

GEÇEN ARAÇLARDAN HİÇBİRİ YARDIM İÇİN DURMADI

Kadın yerde olayın şokunu atlatmaya çalışırken kızı yardım çığlıklarında bulundu. Sokaktan geçen araçlardan hiçbiri talihsiz kadına yardımda bulunmadı. Yolda duran araçlardan biri yardım isteyen kızın çığlıklarını duymazdan gelip yoluna devam etti.