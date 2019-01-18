Belçika'da Sokak Ortasında Başörtülü Kadına Yapılan Irkçı Saldırı Kameralara Yansıdı
Belçika'nın Anderlecht şehrinde kızıyla alışverişten dönen başörtülü kadın, sokak ortasında kapüşonlu bir kişi tarafından ırkçı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.
Avrupa'nın göbeği Belçika'da başörtülü bir kadın, sokak ortasında ırkçı saldırıya uğradı.
Yılbaşından önce çekilen görüntülerde, kızı ile alışverişten dönen başörtülü bir kadın kaldırımda yürürken, karşılarından gelen kapüşonlu bir kişinin saldırısına uğradı.
YUMRUK ATIP KAÇTI
Kapüşonlu saldırgan, karşılarından gelen kadına yavaşça yaklaşıp hiç beklemediği anda yumruk atıp kaçtı. Kadın bir süre olaya anlam veremedi daha sonra yere yığılıp kaldı.
GEÇEN ARAÇLARDAN HİÇBİRİ YARDIM İÇİN DURMADI
Kadın yerde olayın şokunu atlatmaya çalışırken kızı yardım çığlıklarında bulundu. Sokaktan geçen araçlardan hiçbiri talihsiz kadına yardımda bulunmadı. Yolda duran araçlardan biri yardım isteyen kızın çığlıklarını duymazdan gelip yoluna devam etti.
YORUMLAR