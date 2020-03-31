Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti Belçika'da 12 yaşında bir kız çocuğu, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı yaşanan en genç ölüm olarak kayıtlara geçti.

Ölümcül yeni tip koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almışken Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu salgına yenik düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın ölümü, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm olarak kayıtlara geçti.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) Virolog Prof. Dr. Steven Van Gucht, Kovid-19'a ilişkin düzenlenen günlük basın toplantısında, ülkede 12 yaşında bir kızın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

"BİZİ GERÇEKTEN ETKİLEDİ"

Genç kızın, 3 gün süren ateşlenmenin ardından aniden fenalaştığını dile getiren Van Gucht, "Bu durum, bizi gerek ebeveyn gerek insan olarak gerçekten etkiledi. Bu olay, bize tüm yaş gruplarının komplikasyon geliştirebileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu durumu "son derece istisnai" olarak nitelendiren Van Gucht, "Neden bazen bir şeylerin yanlış gittiğini bilmiyoruz." dedi.

FRANSA'DA 16, PORTEKİZ'DE 14 YAŞINDAKİ İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Daha önce Fransa 'da 16, Portekiz'de 14 yaşındaki iki hasta, salgın dolayısıyla yaşamını yitirmişti. Öte yandan, Son 24 saatte 876 yeni hastanın teşhis edilmesiyle Belçika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 775'e yükseldi, 192 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 705 oldu.

485 kişinin hastaneye kaldırılmasıyla hastanedeki Kovid-19'lu hasta sayısı 4 bin 920'ye yükseldi. Yoğun bakımda bulunan kişi sayısı da 1021 oldu.

Kaynak: AA