Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
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Zemheri dizisi, Kanal D, Show Tv, Magazin

Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor

Show TV ekranında Çarşamba akşamları büyük bir iddia ile ekrana gelen Zemheri dizisi için sona gelindi.

10.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:26
Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor

Kanal D'de yaşanan yaprak dökümü Show Tv'ye sıçradı. Reyting kurbanı olan diziler birer birer final kararını açıklıyor. Son olarak Show Tv, sevilen dizisinin fişini çekti.

Show TV'nin bir süredir düşük reytinglerine rağmen destek verdiği Zemheri dizisi ile 13 bölümlük anlaşması bulunuyordu.

SHOW TV KARARINI VERDİ

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerinde yer aldığı dizi nitelikli bir yapım olarak dikkatleri çekti. Ancak diziye izleyici ilgisi az oldu.

Reytinglerin git gide düşmesi de Show TV'nin final kararı almasında etkili oldu.

Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor

Haberin Videosu:

Beklenen reyting oranının altında kalan Zemheri dizisi final yapıyor

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Haber Yorumları (4)
GODNS: Önüne geleni dizilerde oynatırlarsa böyle olur. Gerçek tiyatrocu oynatsınlar.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ZİYAA: İyi olmuş. . . Saçma sapan bir diziydi zaten. . .
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
ZİYAA: Bunu sana yakıştıramadım, Kuzeyin Uşağı! Dostluğumuzu askıya alıyorum. . .
Yayından Kaldır
KUZEYİN UŞAĞI: Kes lan tatavayı gevşek
1 Yayından Kaldır
500
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