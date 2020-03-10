Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor Show TV ekranında Çarşamba akşamları büyük bir iddia ile ekrana gelen Zemheri dizisi için sona gelindi.

Kanal D'de yaşanan yaprak dökümü Show Tv'ye sıçradı. Reyting kurbanı olan diziler birer birer final kararını açıklıyor. Son olarak Show Tv, sevilen dizisinin fişini çekti.

Show TV'nin bir süredir düşük reytinglerine rağmen destek verdiği Zemheri dizisi ile 13 bölümlük anlaşması bulunuyordu.

SHOW TV KARARINI VERDİ

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerinde yer aldığı dizi nitelikli bir yapım olarak dikkatleri çekti. Ancak diziye izleyici ilgisi az oldu.

Reytinglerin git gide düşmesi de Show TV'nin final kararı almasında etkili oldu.