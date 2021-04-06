Bekir Develi kimdir? Bekir Develi kaç yaşında, nereli?
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Bekir Develi kimdir? Bekir Develi kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Bekir Develi kimdir? Bekir Develi kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarında yaptığı programlarla tanıdığımız Bekir Develi, verdiği sohbet ve vaazlarla faydalı bilgiler aktarıyor. Peki, Bekir Develi kimdir? Bekir Develi kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Dini konularda yaptığı yorum ve eleştirilerle faydalı bilgiler konular veren Bekir Develi İslami konularda aydınlatıcı bilgiler veriyor. Bekir Develi'ın sohbetlerini dinleyenler onun hakkında araştırmalar yaparken Bekir Develi kaç yaşında, nereli ve Bekir Develi kimdir konularını araştırdı.

BEKİR DEVELİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Haziran 1975

Kaç yaşında: 45yaşında

Nereli: Bilafat, Almanya

Bekir Develi kimdir? Bekir Develi kaç yaşında, nereli?
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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