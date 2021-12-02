Bekir Develi kimdir? Bekir Develi kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Bekir Develi kimdir? Bekir Develi kaç yaşında, nereli?

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Bekir Develi kimdir? Bekir Develi kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarında yaptığı programlarla tanıdığımız Bekir Develi, verdiği sohbet ve vaazlarla faydalı bilgiler aktarıyor. Youtube hesabını da aktif olarak kullanan Develi hakkında Bekir Develi kimdir? Bekir Develi kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte, detaylar…

Bekir Develi kimdir?sorusu gündemin merak edilen konulaır arasında yer alıyor. Dini konularda yaptığı yorum ve eleştirilerle faydalı bilgiler konular veren Bekir Develi İslami konularda aydınlatıcı bilgiler veriyor. Bekir Develi'ın sohbetlerini dinleyenler onun hakkında araştırmalar yaparken Bekir Develi kaç yaşında, nereli ve Bekir Develi kimdir konularını araştırdı.

BEKİR DEVELİ KİMDİR?

1975 yılında Almanya'da dünyaya gelen Bekir Develi, ortaokul ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Almanca Öğretmenliğinde lisansını tamamladı. Sonrasında ise medya sektörüne yöneldi.

Doğum tarihi: 4 Haziran 1975

Nereli : Bielefeld, Almanya

Bekir Develi kimdir? Bekir Develi kaç yaşında, nereli?

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