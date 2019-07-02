Bekaret sahnesiyle olay olan Bahar Şahin, yatak pozuyla takipçilerini ikiye böldü
Zalim İstanbul'da bekaret sahnesiyle çok konuşulan isim Bahar Şahin'in yatak pozuyla takipçilerini ikiye böldü.
Kanal D'nin sezona iddialı başlayan dizisi Zalim İstanbul'un oyuncusu Bahar Şahin, son günlerin çok konuşulan ismi olmayı başardı. Güzel oyuncu son paylaştığı yatak pozuyla sosyal medyayı ikiye böldü.
PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
İlk bölümlerinde bekaret sahnesiyle tartışma yaratan Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu, şimdilerde ise sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.
ÇIPLAK SANDILAR
Dizide entrikaları ile tüm aileyi karıştıran Ceren Yılmaz karakterine başarılı bir şekilde hayat verenBahar Şahin'in paylaştığı yatak pozunu takipçileri çıplak sanınca yorum yağdı.
DİZİDEN BİR KARE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kısa sürede yüzlerce yorum alan yatak pozunda Şahin'i herkes çıplak sandı ama daha sonra dikkatli takipçiler tarafından bu paylaşımın diziden bir kare olduğu ortaya çıktı.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Zalim İstanbul'un bir bölümünde Ceren ve Cenk birlikte olduktan sonra çarşaftaki kan lekesinin kadraja alınması büyük tepki çekmişti.
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Küfür bir millettir, bütün halkında bunlar gibi olmasını istiyorlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu işler ulu orta yapılmaz. haramdır günahtır. önce nikah yapılması gerekCevap Yaz Yayından Kaldır
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sen sus lan dinsiz kitapsız git ataist arkadaşlarınla dolaş sen hadiYayından Kaldır
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yav zenginler beni bulsun diye işte niye kafanız karıştıki:)))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır