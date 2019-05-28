Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun diziden ilk görüntüleri yayınlandı
Efsane dizi Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun diziden ilk görüntüleri yayınlandı.
Türk dizi tarihine damga vuran Behzat Ç. Blue Tv ile ekranlara geri dönüş yapıyor.
İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon boyunca seyirciyi ekranlara kilitleyen,'Behzat Ç.'den ilk kare geldi. Yakında seyircilerle buluşacak dizide cinayet büroyu bırakan Behzat'in 6 yıl sonraki ilk görüntüleri yayınlandı.
UZUN SAÇLI HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ
İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.' nin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Erdal Beşikçioğlu kırmızı mobileti üzerindeki uzun saçlı hali ile diziye dair merak uyandırıyor.
"AMİRİM GELİYOR"
İlk görüntüleri paylaşılan dizinin amiri Behzat Ç.'yi gören sosyal medya kullanıcıları, "Amirim mazotu almış geliyor" yorumunda bulundu.
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yapmacık diyaloglardan uzak. . . doğal mı doğal. . . olduğu gibi sanki. . . başlasada izlesek. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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geberiyorum bu adama...YÜRÜ be erdal abi bahtın da reytinginde bol olsunCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bu dizi tutmaz. herşey eskide güzeldi, bir daha aynı tadı vermez, veremezCevap Yaz 1 6 Yayından KaldırBEHZATÇ: Sen yorum yapma ADNAN Bunu çıkarıyorsunYayından Kaldır