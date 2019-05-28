Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun diziden ilk görüntüleri yayınlandı

Türk dizi tarihine damga vuran Behzat Ç. Blue Tv ile ekranlara geri dönüş yapıyor.

İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon boyunca seyirciyi ekranlara kilitleyen,'Behzat Ç.'den ilk kare geldi. Yakında seyircilerle buluşacak dizide cinayet büroyu bırakan Behzat'in 6 yıl sonraki ilk görüntüleri yayınlandı.

UZUN SAÇLI HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.' nin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Erdal Beşikçioğlu kırmızı mobileti üzerindeki uzun saçlı hali ile diziye dair merak uyandırıyor.

"AMİRİM GELİYOR"

İlk görüntüleri paylaşılan dizinin amiri Behzat Ç.'yi gören sosyal medya kullanıcıları, "Amirim mazotu almış geliyor" yorumunda bulundu.