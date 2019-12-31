Bebek bezine uyuşturucu saklayan şüpheliler yakalandı
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Bebek bezine uyuşturucu saklayan şüpheliler yakalandı

Bursa'da yapılan operasyonlarda 1 kilo metamfetamin, 250 gram skunk, 700 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucuları bebek bezine gizlediği gördüldü.

31.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:08
Bebek bezine uyuşturucu saklayan şüpheliler yakalandı

Bursa'da, jandarma ekiplerince, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Kan' ile yapılan aramalarda1 kilo metamfetamin, 250 gram skunk, 700 uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

BEBEK BEZİNE GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda İnegöl İlçesi Yenice Mahallesi'nde oturan N.E., K.E. ve İ.K.'nin yılbaşında piyasaya uyuşturucu madde süreceğini belirleyen ekipler, harekete geçti. 3 şüphelinin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Kan' ile arama yaptı. Aramalarda 1 kilo metamfetamin, 250 gram skunk, 700 uyuşturucu hap, hassas terazi ele geçirilirken, N.E., K.E. ve İ.K. gözaltına alındı. Yapılan operasyonda şüphelilerin uyuşturucu maddeyi bebek bezlerine sakladıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin İnegöl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bebek bezine uyuşturucu saklayan şüpheliler yakalandı
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