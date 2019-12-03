Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeğin boğarak öldürdü

03.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:47

Ukrayna'da annesinin yalnız bıraktığı 9 aylık bebeğin arabasına çıkan kedi bebeği boğarak öldürdü.

Ukrayna'ya bağlı Vinnitsa bölgesinde bebek arabasıyla birlikte evinin bahçesindeki kadın, kısa süreliğine bebeğini bırakarak içeriye girdi. Bu esnada avluda bebek arabasında bekleyen 9 aylık bebeğin yanına bir kedi yaklaştı.

TALİHSİZ BEBEK NEFESSİZ KALDI

Soğuktan üşüdüğü için sığınacak bir yer arayan kedi, bebek arabasının üstüne çıktı. Bu esnada kedinin baskısı sonucu nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. Anne geri döndüğünde ise bebek arabasının içinde bir kedi olduğunu fark etti. Kediyi kovan anne, bebeğinin hareket etmediğini fark ederek polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen, talihsiz bebek hayata döndürülemedi. Polisler ise olay yerinde inceleme başlattı.

ADLİ TIP ORTAYA ÇIKARDI

Yapılan adli tıp incelemesinde bebeğin vücudunda zorlanma fark edilmedi. Bebeğin boğularak öldüğü anlaşılırken kendinin bebeğin yüzüne oturarak nefes almasını önlediği anlaşıldı. Yaşanan trajik olay üzerine anne ve babaya psikolojik destek verilmeye başlandığı açıklandı. Kedinin ölümüne sebep olan kedi ile ilgili aramaların devam ettiği ve bu yönde soruşturmanın devam edeceği açıklandı.