Bebeğinin boynunu kırarak öldüren anneden şok eden savunma: Annelik beklediğim gibi çıkmadı

10.09.2019 19:52

Avustralya'da Cassandra Rose Doohan isimli bir kadın, 2017 yılında 18 yaşındayken bir kız bebek dünyaya getirdi. Cassandra, anne olmanın hayal ettiği gibi olmadığı, beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle dört aylık kız bebeğinin boynunu kırarak öldürdü.

Olayla ilgili görülen davada mahkeme cani anneye 13 yıl hapis cezası verdi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Annesinin öldürdüğü kız çocuğu Anastasia'nın babası, duştan çıkınca kızını karyolasında kanlar içinde gördü. Babasının hemen hastaneye kaldırdığı kız bebek tedavi altına alındı.

ÖLDÜRMEK İSTEMEMİŞ

Tedavi altına alınan Anastasia, bir kaç gün sonra hayatını kaybetti. Mahkeme, yapılan inceleme sonucunda annenin kızını öldürmek istemediği, sadece yaralamak istediği bilgisine ulaştı.

İlk önce cinayeti inkar eden daha sonra suçunu kabul eden anne, müebbet almasına rağmen sadece 13 yıl hapis yatacak.