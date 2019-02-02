Bebeğini Öldürüp Peluş Ayının İçine Saklayan Cani Kadına 1 Yıl Hapis Verildi
İsviçre'de cani kadın, doğurduğu ikiz bebeklerden birini duvara çarparak öldürüp peluş ayının içine sakladı. Ölü doğan diğer bebeğini ise kirlilerin arasına saklayan caniye 1 yıl hapis cezası verildi. Karar ülkeyi ayağa kaldırdı.
İsviçre'de 23 yaşındaki cani anne gizlediği hamileliğinden dünyaya gelen ikiz evlatlarını vahşice öldürdü. Şuurunu kaybettiğini söyleyen kadına mahkeme 1 yıl hapis verdi.
ANNESİ, GENÇ KADINI KANLAR İÇİNDE BULDU
İsviçre'de Jelica S.'yi (23), 3 yıl önce evde kanlar içinde bulan annesi hastaneye kaldırmıştı.
BEBEĞİ PELUŞ AYININ İÇİNE SAKLADI
Doktorlar, Jelica S.'nin doğum yaptığını belirledi. İkizlere hamile kalan kadın, doğumu banyoda yapmış, canlı doğan ilk bebeği duvara çarparak öldürdüğünü itiraf etmişti. Bebeği, peluş ayının içine saklamıştı.
İKİNCİ BEBEĞİNİ KİRLİLERİN ARASINA SAKLADI
31 saat sonra da ölü doğum yapmıştı. İkinci bebeği de kirlilerin arasına saklamıştı. Şuurunu kaybettiğini söyleyen kadına mahkeme 1 yıl hapis verdi. Karar ülkede tepki topladı.