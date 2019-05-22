Bebeğini Kaybeden Begüm Kütük, Gazetecilerin Sorusu Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı

2010 yılında nikah masasına oturan, 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, geçtiğimiz yıl 4 aylık bebeklerini kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Kütük, gazetecilerin 'bebek' sorusu karşısında duygusal anlar yaşadı.

ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN

Geçtiğimiz yıl 4 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Begüm Kütük, muhabirlerin "Yeniden anne olmak istiyor musunuz?" sorusu karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kütük, gözyaşları içinde 'Allah isteyen herkese anne olmayı nasip etsin, böyle şeyler kısmet' açıklamasını yaptı.

EŞİNE TAÇ TAKARAK JEST YAPTI

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan çiftten Yaşaroğlu eşine kameralar önünde taç takarak jest yaptı.