Bebeğini Kaybeden Begüm Kütük, Gazetecilerin Sorusu Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı
Geçtiğimiz yıl bebeğini kaybeden oyuncu Begüm Kütük, 'bebek' sorusu karşısında ağladı.
2010 yılında nikah masasına oturan, 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, geçtiğimiz yıl 4 aylık bebeklerini kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Kütük, gazetecilerin 'bebek' sorusu karşısında duygusal anlar yaşadı.
ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN
Geçtiğimiz yıl 4 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Begüm Kütük, muhabirlerin "Yeniden anne olmak istiyor musunuz?" sorusu karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kütük, gözyaşları içinde 'Allah isteyen herkese anne olmayı nasip etsin, böyle şeyler kısmet' açıklamasını yaptı.
EŞİNE TAÇ TAKARAK JEST YAPTI
Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan çiftten Yaşaroğlu eşine kameralar önünde taç takarak jest yaptı.
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üzüldüm yaCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN CENNETE GİTTİ YAVRUCAK.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Rabbim Işallllllllaaaah bu sefer Size en güzel Müjdeyi Versin !!!Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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çocuk yapılmasına şiddetle karşıyım,,çünkü bakımı çok zor.sonra terbiyesi çok güçtür..terbiye edemezsen anarşist yetiştirir milletin başına bela edersin.bundan büyük kötülük olurmu.Cevap Yaz 4 17 Yayından KaldırDOĞRUCU: Haklısın huriye teyze herkes bilinçsizce ürüyor sonumuz iyi değil .Tüm 19 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır