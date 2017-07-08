Bebe-Çocuk Sektörünün Kalbi Bursa'da Attı

BEKSİAD, BTSO ve TÜYAP işbirliğiyle bu yıl ilk kez yaz aylarında hayata geçirilen fuar, katılımcıların ve ziyaretçilerin beklentilerini aştı. Junioshow'u değerlendiren BEKSİAD Başkanı Halil Atalay, 100'ün üzerinde katılımcıyla farklı ülkelerden gelen 700'ün üzerinde ziyaretçiye hitap ettiklerini vurguladı.

Pek çok müşterinin 4 gün boyunca stantları karış karış incelediklerini belirten Atalay, "Biz bu fuarın bu derece verimli olacağını beklemiyorduk. Junioshow'a olan ilgiden çok çok memnunuz. Amerika'dan, Güney Afrika'dan, Rusya'dan, Avrupa'dan, Asya'nın farklı bölgelerinden birçok müşterilerimiz geldi. Fuar bizim açımızdan çok iyi geçti" dedi.

"BTSO'YA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Fuarın ortaya çıkmasında UR-GE çalışmalarının büyük katkısı olduğuna değinen Atalay, şöyle devam etti: "Biz bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü olarak iki tane UR-GE çalışması yapıyoruz. Bu fuarın olumlu geçmesinde en önemli etken şüphesiz ki BTSO'nun bize sağladığı katkılardır. Bu bağlamda BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Elbette bu fuarın oluşmasında 15 yıldan beri derneğimizin çok büyük katkıları vardır. Bu açıdan değerli meslektaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz."

"OCAK'TAKİ FUARDA İLGİ DAHA BÜYÜK OLACAK"

10-13 Ocak 2018 tarihinde Junioshow'u tekrar düzenleyeceklerini belirten Atalay, "Yeni yıldaki fuar şu ankinin 3 misli büyükliğünde olacak. Tüm dostlarımızı ve misafirlerimizi 6 ay sonraki fuarımıza bekliyoruz. Genellikle ilkbahar-yaz kreasyonlarını sergilediğimiz fuarlar daha etkili oluyor. İnanıyorum ki şu anki kapasitemizi katlayacak aşacağız. İlgi çok daha büyük olacak ve Bursa'da bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü ticari bir hareketlilik kazanacak" dedi.