Bebe Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk Ihtiyaçları Fuarı

Bursa Uluslararası Bebe Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) kapılarını açtı.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle organize edilen fuarda 103 firmanın standı bulunuyor.



Bebe ve çocuk giyimi konusunda sonbahar ve kış modasının belirlendiği fuara 43 ülkeden yaklaşık bin alıcı firmanın katılması bekleniyor.



Fuarın açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, iş adamlarının küresel pazarlara açılması için üzerine düşen görevi yaptıklarını söyledi.



Bursa'da 21 sanayi bölgesinin bulunduğunu aktaran Kuş, "Ürettiğimiz malları dünyaya pazarlamamızın en kolay yeri fuarlardan geçiyor. Geldiğimiz noktada yılda 2 fuar yapar hale geldik. İş adamlarımız dünyayı geziyor. Açılışını yaptığımız fuara 43 ülkeden alıcı geliyor. Yaklaşık bin civarında alıcıyı misafir edeceğiz. 8 Temmuz'a kadar sektörün en iyileri Bursa'da buluşacak." dedi.



TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Junioshow Fuarı'nın 0-12 yaş grubu çocuk modasına yön veren bir fuar haline geldiğini bildirdi.



Fuarın kış modasına yönelik hazırlandığını dile getiren Ersözlü, şunları kaydetti:



"Fuar alanına 43 ülkeden iş adamları giriş yaptı. Bugün yaklaşık bin iş adamını katılımcı firmalarımızla buluşturacağız. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Özel dekor stantların kurulduğu ve 3 salonda kapılarını açacak fuarımız, sektörümüze büyük hareketlilik kazandıracak. Her geçen dönem gücüne güç katan bu fuarımız sektörümüze ayrı bir moral veriyor. İnşallah gelecek yıl stantları 5 salonda açacağız."



BEKSİAD Başkanı Halil Atalay ise fuarları kısa vadeli kazançlar olarak değil, sektörün kalıcı olması adına geleceğe yapılmış en büyük yatırım olarak gördüklerini söyledi.



Fuarın açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve sektörde hizmet veren iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı.



Fuar, 8 Temmuz'a kadar gezilebilecek.