'Bazlama surat'a 15 bin lira istedi'

'Bazlama surat'a 15 bin lira istedi'

Hande Erçel'in şikayeti üzerine Lütfü Alp Kılınç hakkında daha önce 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

07.09.2019 08:45
'Bazlama surat'a 15 bin lira istedi'

Hande Erçel'in şikayeti üzerine Lütfü Alp Kılınç hakkında daha önce 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kılınç, suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermiş, ancak Erçel uzlaşmak istememişti.

Kaynak: Hürriyet

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