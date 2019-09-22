Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı

Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı

ERZURUM'da kamyona yüklenen ev eşyasında arama yapan polisler, kanepe ve bazada 105 kilo esrar ele geçirdi.

22.09.2019 09:31
Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı

ERZURUM'da kamyona yüklenen ev eşyasında arama yapan polisler, kanepe ve bazada 105 kilo esrar ele geçirdi. Polis, kamyonda bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a ev eşyası taşıyan nakliye firmasına ait kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, 2 baza ve 2 kanepeye gizlenmiş 11 parça halinde toplam 105 kilo esrar bulundu. Esrarla ilgili kamyonda bulunan O.A. (28) ve B.A. (27) gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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