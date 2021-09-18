BAYRAMİÇ'TE AÇIK OLAN KAMYON KASASI YÖN LEVHALARINA ÇARPTI - Haberler
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BAYRAMİÇ'TE AÇIK OLAN KAMYON KASASI YÖN LEVHALARINA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde seyir halinde iken açık olan kamyon kasası, yön levhalarına çarptı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde seyir halinde iken açık olan kamyon kasası, yön levhalarına çarptı.

Atatürk Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, İsmail Akdoğan idaresindeki 17 ACP 644 plakalı kamyonun açık olan kasası yön levhalarına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kamyonun kasasının, levhadan kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kazayı görenlerden Hüseyin Karagöz, "Kamyon kasası açık geldi. Bir anda levhalara çarptı. Biz gördük ama şoförü uyarmaya zaman kalmadı" dedi.

BAYRAMİÇ'TE AÇIK OLAN KAMYON KASASI YÖN LEVHALARINA ÇARPTI

BAYRAMİÇ'TE AÇIK OLAN KAMYON KASASI YÖN LEVHALARINA ÇARPTI

BAYRAMİÇ'TE AÇIK OLAN KAMYON KASASI YÖN LEVHALARINA ÇARPTI

BAYRAMİÇ'TE AÇIK OLAN KAMYON KASASI YÖN LEVHALARINA ÇARPTI
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Haber: BAYRAMİÇ'TE AÇIK OLAN KAMYON KASASI YÖN LEVHALARINA ÇARPTI - Haberler
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