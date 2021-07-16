Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
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Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
Bültenler - Haberler | Güncel

Asri, Bağçeşme ve Kent Mezarlıklarına gidecek vatandaşların ulaşımları için arife, bayramın birinci ve ikinci günü ücretsiz servis sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti devam ediyor.Bu kapsamda mezarlıklar vatandaşların ziyareti için arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verilecek.

SAAT BAŞI ARAÇ

Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali'nden saat sabah 09.00 itibariyle saat 17.00'ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırılacak.

Kaynak: Bültenler

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