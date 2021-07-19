Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda mağazalar açık mı 2021?

20 Temmuz Salı günü başlayıp, 23 Temmuz Cuma son bulacak Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı? Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda mağazalar açık mı 2021? Kurban Bayramı'nda avm'ler saat kaça kadar açık?