Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda mağazalar açık mı 2021?
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Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda mağazalar açık mı 2021?

Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda mağazalar açık mı 2021?
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20 Temmuz Salı günü başlayıp, 23 Temmuz Cuma son bulacak Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı? Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda mağazalar açık mı 2021? Kurban Bayramı'nda avm'ler saat kaça kadar açık?

Normalleşme süreci ile birlikte alışveriş merkezleri eski çalışma saatlerine geri döndü. Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda mağazalar açık mı 2021? Peki, Bayramda avm çalışma saatleri!

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

1 Temmuz normalleşme süreci ile birlikte avmler eski çalışma düzenine geri döndü. 20 Temmuz Kurban Bayramı ile beraber avmler saat 10:00'da açılıp 22:00'da kapanacak.

19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.'' ifadelerine yer verdi.

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