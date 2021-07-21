Bayramda alışveriş merkezleri açık mı 2021? Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda mağazalar açık mı 2021? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılacak?
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Bayramda alışveriş merkezleri açık mı 2021? Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda mağazalar açık mı 2021? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılacak?

Bayramda alışveriş merkezleri açık mı 2021? Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda mağazalar açık mı 2021? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılacak?
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20 Temmuz Salı günü başlayıp, 23 Temmuz Cuma son bulacak Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı? Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda mağazalar açık mı 2021? Kurban Bayramı'nda avm'ler saat kaça kadar açık? AVM açık mı? Bayram ne zaman bitiyor?

Normalleşme süreci ile birlikte alışveriş merkezleri eski çalışma saatlerine geri döndü. Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda mağazalar açık mı 2021? Peki, Bayramda avm çalışma saatleri!

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

1 Temmuz normalleşme süreci ile birlikte avmler eski çalışma düzenine geri döndü. AVM'ler bayramın ilk günü saat 13:00-14:00 arasında açılıyor. Kurban Bayramı'nın diğer günleri ise avmler saat 10:00'da açılıp 22:00'da kapanacak.

BAYRAM NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.'' ifadelerine yer verdi.

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Bayramda alışveriş merkezleri açık mı 2021? Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda mağazalar açık mı 2021? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılacak? - Haberler
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