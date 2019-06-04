Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı

Gaziantep Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camisi'nde bayram namazı için gidenler, cami imamının vaaz sırasında, 'Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. Anlatılan kahramanlıkların hepsi yalan. Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı'yı daha sonra yeniden kurabilirdik" ifadelerini kullandığını iddia etti. İmamın, söylediği öne sürülen sözler kısa sürede sosyal medya sayfalarında tepki topladı.

VALİLİK İMAM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gaziantep Valiliği de tepkiye yol açan olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisi'nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır."

İMAM AÇIĞA ALINDI

Gaziantep Valiliği, bayram namazı öncesi vaazda sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İyinacar Camii imamının açığa alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, imam hakkında idari soruşturma açıldığı hatırlatılarak, "İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisi'nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine idari soruşturma başlatılmış, ilgili görevli bu kapsamda açığa alınmıştır" denildi.