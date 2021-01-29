Bayındır'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Bayındır Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bayındır Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Belediye Başkanı Uğur Demirezen, gazetecilere, önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı mahallelerin beyaza büründüğünü söyledi.

Yağışın ardından bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattıklarını ifade eden Demirezen, "Ekiplerimiz özellikle kar yağışının etkili olduğu Alankıyı Mahallesi ve çevresinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp