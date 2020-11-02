Batman'da otomobilde 55 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçti

BATMAN'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpekleriyle yapılan aramada 55 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

BATMAN'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpekleriyle yapılan aramada 55 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yakalanan miktarın Türkiye genelinde analiz çalışması neticesi araçta yakalanan en yüksek rakam olduğunu belirtti.

İl Emniyet Müdürü ekipleri, Kozluk ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpekleri 'Sarıkız' ve 'Maya'nın da kullanıldığı aramada otomobilde gizli bölmede 65 parça halinde 55 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden kente getirildiği belirlenen uyuşturucuyla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yakalanan miktarın Türkiye genelinde analiz çalışması neticesi araçta yakalanan en yüksek rakam olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz, 1 yıla yakın sürede 1 ton 25 kilo esrarın yanında 83 kilo metamfetamin, 11 bin uyuşturucu hap, 384 gram eroin, 396 gram sentetik bonzai ele geçirdi. Yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen 581 operasyonda gözaltına alınan 887 kişiden 114'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile ilgili mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan