Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptığı sırada karşılaştığı kişiye neden evde olmadığını sormasının üzerine "Kadının dırdırı nedeniyle çıktım müdürüm" yanıtını aldı.

Türkiye'de koronavirüs salgınının giderek yayılmasının ardından tedbirle sıkılaştırıldı. Bu tedbirlerle ilgili görevliler de denetimler yapıyor. Batman'da denetime çıkan görevliler ilginç bir diyalogla karşı karşıya kaldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE REKTÖR DENETİME ÇIKTI

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve bazı yöneticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla kentin bazı noktalarında denetim yaptı. Kıraç, Turgut Özal Caddesi'nde gezenleri sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarırken, ücretsiz maske dağıttı.

"DIRDIRDAN KENDİMİ DIŞARI ATTIM"

Denetim sırasında İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, bankta oturan kişiye neden dışarıda olduğunu sormasının ardından 3 gündür evden çıkmadığını belirten kişinin, "İnanın, çıkmak istemezdim ama kadının dırdırından kendimi dışarı attım" sözleri, yöneticiler tarafından tebessümle karşılandı.

Kaynak: DHA